Autonomie regionali, De Luca: Grazie a noi sì è messo un freno

“Grazie all’iniziativa presa dalla Campania la situazione si è frenata. Nell’incontro con il Ministro Stefani, che è stato estremamente aperto e di grande garbo, abbiamo detto prima l’unità d’Italia, secondo prima di andare avanti dobbiamo approvare il fabbisogno standard per ogni cittadino italiano, poi andiamo avanti”. Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca, intervenuto a Lira Tv. “Decidiamo prima quanto deve avere un cittadino italiano per i servizi essenziali, poi bisogna verificare gli equilibri di bilancio. Mi pare di aver capito che anche il ministro Stefani è consapevole del fatto che bisogna frenare e acquisire prima elementi di conoscenza. Dobbiamo spiegare agli italiani i numeri veri, quante risorse arrivano oggi al nord e quanto al sud e io parlo a nome del sud dignitoso, non del sud cialtrone o di quelli che presentano i bilanci falsi. La Campania è pronta ad accettare la sfida dell’efficenza e del rigore e possiamo confrontarci con realtà importanti del nord”.