Autostrade Meridionali, semestrale in rosso ma i conti migliorano

Il liquidatore di Autostrade Meridionali ha approvato la semestrale che chiude in rosso per 31mila euro rispetto alla perdita di 647mila euro del primo semestre 2024. Tale risultato, spiega la nota, è sostanzialmente riferibile ai costi di funzionamento della società, parzialmente compensati dagli altri ricavi operativi derivati da sopravvenienze e insussistenze e dai proventi finanziari maturati nel primo semestre 2025 sulle attività finanziarie. L’attività della società, sottolinea la nota, nel primo semestre 2025 è infatti riconducibile essenzialmente alle attività amministrative e liquidatorie per la definizione e pagamento dei debiti, la liquidazione dell’attivo e l’incasso dei crediti, derivanti dalla pregressa gestione della tratta autostradale fino al subentro il primo aprile 2022 della società di progetto Salerno Pompei Napoli, inclusi i conguagli delle attività affidate in appalto in precedenti esercizi, nonché la gestione dei contenziosi e vertenze in cui risulta coinvolta la società.