Autostrade, nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 chiude il tratto Avellino ovest-Avellino est dell’A16

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino ovest e Avellino est, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Irpinia sud”. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Avellino ovest, seguire le indicazioni per il centro città fino all’incrocio con la SS7 Nazionale delle Puglie e proseguire in direzione di Avellino con rientro sulla A16 alla stazione di Avellino est.