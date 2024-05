Autostrade per l’Italia apre un bando da 113 milioni per la manutenzione della segnaletica

Autostrade per l’Italia promuove un bando di accordo quadro per i lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie lungo l’intera rete autostradale. Il valore complessivo dell’appalto, suddiviso in 8 lotti, è di 113.540.000 euro. E’ così suddiviso:

Il lotto 1 Milano ha un importo di 12,8 milioni, il lotto 2 Bologna di 10,5 milioni, il lotto 3 Firenze di 31,1 milioni, il lotto 4 Roma di 8,2 milioni, il lotto 5 Cassino di 13,9 milioni, il lotto 6 Pescara di 15,9 milioni, il lotto 7 Bari di 4 milioni, il lotto 8 Udine di 16,9 milioni.



Le offerte dovranno pervenire entro il 30 maggio.