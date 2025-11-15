Autostrade per l’Italia, ministro Salvini irritato con società e azionisti

Matteo Salvini conferma la propria irritazione nei confronti di Autostrade per l’Italia (Aspi), e per questo è in costante contatto con tecnici e dirigenti della Lega. Secondo quanto segnalano fonti della Lega, nel mirino del vicepremier ci sono i numeri: gli azionisti vantano margini superiori all’8 per cento, eppure non c’è la disponibilità a ridurre gli extraprofitti (nonostante un momento storico in cui sono necessari sacrifici) e gli interventi di manutenzione vanno a rilento. Per questo – sottolineano le fonti – alla luce della profonda insoddisfazione, Salvini non esclude alcuno scenario. Nemmeno sul futuro della concessione.