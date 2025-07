Autostrade più care dal 1° agosto

Un emendamento dei relatori al Dl infrastrutture all’esame della Camera prevede un aumento dei pedaggi autostradali per auto, moto, Suv e furgoni. Lo riferisce il sito on line del Sole 24 Ore. Nel dettaglio, riporta ilsole24ore.com, la proposta prevede che il canone annuo che le concessionarie autostradali versano ad Anas sia integrata di “un ulteriore importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5”. L’aumento scatterebbe dal 1 agosto.