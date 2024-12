Autostrade sceglie “La libertà” di Giorgio Gaber per il nuovo spot

Roma, 4 dic. (askanews) – È partita oggi la nuova campagna istituzionale del Gruppo Autostrade per l’Italia, intitolata “La Libertà è Movimento”, che celebra il valore della rete autostradale come simbolo di connessione di luoghi e libertà delle persone.

Fulcro dello spot, trasmesso da oggi sulle principali reti nazionali, è il celebre brano di Giorgio Gaber, “La Libertà”, colonna sonora ideale per raccontare il futuro sostenibile della mobilità. Giorgio Gaber, con la sua visione profonda e poetica, ha saputo interpretare la libertà come un inno alla partecipazione. “Libertà è partecipazione”, infatti è la frase diventata emblema dell’arte di Gaber, che risuona oggi nella campagna, ricordando quanto sia importante costruire spazi di connessione e opportunità per il futuro.

Autostrade per l’Italia, scegliendo “La Libertà” ha voluto così non solo rendere omaggio a uno dei più grandi artisti italiani, ma anche confermare la sua volontà di dialogare con un pubblico ampio e variegato.

“Siamo felici che un brano così forte e identitario del repertorio di Giorgio Gaber sia diventato il fil rouge di una campagna importante, caratterizzata da una creatività originale. Questo progetto, che la Fondazione ha sostenuto sin dalla fase embrionale, mette in luce come il concetto di libertà sia presente nella vita quotidiana, nelle azioni che plasmano il futuro e nel viaggio come simbolo di crescita e scoperta” commenta Paolo Dal Bon, Presidente della Fondazione Giorgio Gaber.

“‘Libertà è partecipazione’ rifletteva le sensibilità e i temi del momento storico in cui fu scritta, lanciando un invito all’impegno e alla partecipazione attiva. Oggi, quella libertà si traduce nella possibilità per ciascuno di lasciare un segno significativo nella propria vita, in quella degli altri o nella collettività. Garantire sempre questa opportunità all’individuo è il vero significato di libertà. Un messaggio davvero importante che siamo contenti possa risuonare ed essere assorbito dalle nuove generazioni anche con questa campagna”, ha aggiunto Dal Bon.

“Gaber stesso – ha concluso – ha viaggiato tanto, percorrendo le autostrade in occasione delle sue infinite repliche teatrali, spostandosi da una città all’altra. Lo racconta anche ne ‘L’illogica allegria’, nel celebre passaggio ‘da solo lungo l’autostrada alle prime luci del mattino… io sto bene'”.

Lo spot si sviluppa attraverso gli occhi di due bambini che, con fantasia e creatività, immaginano una rete autostradale del futuro, intrecciando il gioco con le immagini reali dei cantieri e dei lavoratori del Gruppo Aspi.

La campagna, concepita dall’agenzia Meta Europe Production con la direzione creativa di Luca Josi e Allegra Scattaglia, è stata prodotta da Think/Cattleya per la regia di Igor Borghi e la post produzione di M74. Le immagini sono state girate lungo la A1 Panoramica che attraversa l’appennino tosco emiliano e nei cantieri di Aspi per la realizzazione della nuova galleria San Donato, lungo il tratto toscano della Autosole. Gli uomini e le donne impegnate nei cantieri non sono attori, ma sono effettivamente le maestranze a lavoro per la costruzione del nuovo tunnel.

La campagna sarà declinata anche sulle principali testate nazionali (quotidiani cartacei e online), oltre ad affissioni multi-soggetto che ritraggono le infrastrutture autostradali della rete Aspi. L’iniziativa è infatti arricchita dagli scatti dal fotografo artista Iwan Baan che dall’elicottero ha immortalato la complessità della rete.