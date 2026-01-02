Autostrade, via ai rincari. Napoli-Pompei-Salerno, +1,925%. Allarme del Codacons

Il 2026 è iniziato con una serie di aumenti che colpiscono direttamente le tasche dei consumatori tra beni e servizi essenziali. A lanciare l’allarme è il Codacons, che denuncia l’impatto immediato delle misure entrate in vigore dal 1° gennaio. Con l’inizio del nuovo anno sono scattati gli adeguamenti tariffari sui pedaggi autostradali per gran parte delle concessionarie. Gli aumenti, variabili a seconda delle tratte, si attestano mediamente intorno all’1,5 per cento, con rincari più marcati su alcuni collegamenti, come la Salerno-Pompei-Napoli con un aumento del il pedaggio aumenterà dell’1,925%. Da ieri è operativo anche il riallineamento delle accise sul gasolio deciso dal Governo, che determina un aumento della tassazione pari a 4,05 centesimi di euro al litro. Il rincaro si riflette sui prezzi alla pompa e porterà, secondo le stime, un incremento delle entrate per le casse statali pari a 552 milioni di euro nel 2026. Un aumento che non pesa solo sugli automobilisti, ma che rischia di avere effetti a catena anche sui costi di trasporto e sui prezzi finali dei prodotti.

Le proteste

“L’aumento del pedaggio è un peso insostenibile per chi ogni giorno percorre l’A3. Non è accettabile che i cittadini paghino di più senza avere in cambio infrastrutture sicure, moderne e funzionali. Ogni incremento senza reali miglioramenti è una beffa”. Così in una nota Gerardo Rosanova, segretario provinciale della Flaica Cub Salerno. “Si parla tanto di aumenti salariali – aggiunge – ma a cosa servono se poi crescono parallelamente il costo della vita, le tasse, il prezzo della benzina e i pedaggi autostradali? Così gli aumenti finiscono per essere solo sulla carta, mentre il potere d’acquisto di lavoratori e famiglie continua a diminuire. Chissà cosa ne pensa il sottosegretario di Stato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, che spesso viene in provincia di Salerno per passerelle politiche. Per i cittadini questo è l’ennesimo schiaffo”.

Il Pd di Salerno: Fare fronte comune contro gli aumenti

L’aumento del pedaggio sull’A3 Napoli-Pompei-Salerno accentua le criticità della mobilità e dei trasporti nell’Agro nocerino sarnese. Un incremento che, secondo molti cittadini e operatori locali, penalizza chi ogni giorno si sposta per lavoro, studio o esigenze personali, senza evidenti miglioramenti infrastrutturali. Sul tema intervengono Michele Grimaldi e Francesco Velardo, consiglieri comunali a Scafati in quota Pd e della coalizione Ora e Sempre Scafati, che esprimono forte preoccupazione per l’impatto dell’ennesimo rincaro sulle famiglie e sulle imprese del territorio. “L’aumento del pedaggio non è solo un peso economico”, dichiarano, “ma la conferma che da anni si registrano promesse di miglioramenti infrastrutturali mai realizzati. Chi viaggia quotidianamente sull’A3 affronta disagi continui, rallentamenti e servizi scadenti, eppure il costo per l’utenza cresce costantemente”. I due consiglieri comunali sottolineano la necessità di un’azione coordinata tra le amministrazioni locali: “È fondamentale che i sindaci del territorio facciano fronte comune, come già avviene sul Masterplan dell’Agro. Solo uniti si può chiedere ai concessionari e alle istituzioni soluzioni concrete e non aumenti a vuoto”. Grimaldi e Velardo lanciano anche un appello concreto a Provincia e Regione: “Chiediamo alle istituzioni regionali e provinciali di promuovere iniziative sul tema della sostenibilità economica della mobilità, per garantire spostamenti accessibili a lavoratori e imprese, e interventi concreti sulle infrastrutture esistenti”. “Non possiamo accettare che cittadini e imprese paghino sempre di più, senza avere in cambio servizi adeguati”, concludono. “Serve un coordinamento reale tra istituzioni locali e scelte politiche lungimiranti per rendere i trasporti efficienti, sostenibili e realmente al servizio del territorio”.

La Cisal: Colpo pesante per lavoratori e imprese

“L’aumento del pedaggio è un colpo pesante per lavoratori, professionisti e imprese”, afferma Gigi Vicinanza, storico sindacalista e attuale segretario nazionale della categoria Metalmeccanici, nonché rappresentante provinciale dei liberi professionisti della Filp Cisal di Salerno, in merito al nuovo rincaro del pedaggio sull’A3 Napoli-Pompei-Salerno. “Non possiamo continuare a pagare sempre di più per servizi che restano inadeguati. La manutenzione, i tempi di percorrenza e la sicurezza sulle tratte non sono migliorati, eppure chi viaggia ogni giorno è chiamato a sostenere rincari continui”. Secondo il sindacalista, il problema non è solo economico, ma strutturale: “Serve un intervento coordinato tra enti locali, Provincia e concessionari per garantire infrastrutture efficienti e alternative di trasporto sostenibili. Non è accettabile che il costo ricada sempre su chi lavora e produce”. Vicinanza lancia inoltre un appello alle istituzioni: “Chiediamo ai sindaci dell’Agro nocerino sarnese di fare squadra, come già avviene per iniziative importanti come il Masterplan, e al presidente della Provincia di Salerno di farsi promotore di un tavolo di confronto concreto sulle problematiche della mobilità e dei pedaggi”. “Se non interveniamo ora, i rincari finiranno per colpire duramente l’economia locale e la qualità della vita dei cittadini”, conclude Vicinanza. “È indispensabile un’azione coordinata e coraggiosa per tutelare lavoratori, professionisti e famiglie”