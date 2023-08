Autunno in piena estate: nubifragi per altre 24 ore. Sud: rischio eventi estremi. Mercoledì torna il caldo

Ancora nubifragi, grandine e vento per altre 24 ore sull’Italia per effetto del ciclone Circe. Con la nuova settimana ci sarà poi un miglioramento e da mercoledì è prevista una nuova fase più calda in graduale arrivo. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti che Circe si muoverà lentamente verso i Balcani: nelle prossime 24 ore avremo ancora maltempo e temporali anche intensi. Il vento ci accompagnerà fino a martedì mattina, le temperature scenderanno sensibilmente fino a lunedì. Le temperature sono previste in discesa con picchi minimi di 10 gradi al mattino di lunedì in Pianura Padana: a Torino e Milano si avrà bisogno del piumino per qualche ora, poi il termometro salirà a fatica fino a 24-25°C. Insomma il ciclone Circe ha trasformato l’Estate in Autunno per qualche giorno. Rispetto ai temporali, in mattinata le zone a maggior rischio saranno Emilia Romagna e Triveneto, poi Marche, Umbria orientale, Abruzzo e Molise, mentre tutto il Sud rischierà il transito di qualche fenomeno violento da Ovest verso Est; nel pomeriggio ci sarà ancora molta instabilità specie sulle regioni centrali, in particolare tra Basse Marche, Abruzzo, Lazio e Molise, altrove prevarranno le schiarite e la situazione sarà leggermente meno grave. Per avere un miglioramento più deciso dovremo infatti aspettare la prima domenica di agosto: il sole splenderà sul settore occidentale italiano, specie al Nord-Ovest, anche grazie ai venti di Foehn secchi e più caldi con un sensibile, ma temporaneo, aumento termico ai piedi delle Alpi occidentali; di contro, i rovesci saranno ancora possibili sul Triveneto e le regioni adriatiche centrali, specie sul Friuli Venezia Giulia e le Marche. La nuova settimana, infine, inizierà con tempo più asciutto e schiarite quasi ovunque, tranne sulle adriatiche che potranno vivere brevi e locali residui momenti di instabilità. Ma l’inizio della settimana sarà ricordato soprattutto per il fresco anomalo del mattino e il Maestrale. Una due giorni, lunedì e martedì, tipica di fine settembre – inizio ottobre per quanto riguarda temperature e venti, un quasi autunno nel cuore dell’Estate.

NEL DETTAGLIO

Sabato 5. Al Nord: rovesci anche intensi su Emilia Romagna e Triveneto, fresco. Al Centro: rovesci forti specie sulle adriatiche, fresco e ventoso. Al Sud: temporali forti in transito, ventoso.

Domenica 6. Al Nord: locali rovesci al Nord-Est, soleggiato altrove; fresco. Al Centro: soleggiato a tratti variabile sulle adriatiche, fresco. Al Sud: soleggiato, nubi in Calabria, fresco e ventoso.

Lunedì 7. Al Nord: sereno, ventoso e molto fresco al mattino, 10°C in pianura. Al Centro: sereno, ventoso e fresco al mattino; qualche rovescio sulle regioni del Medio Adriatico. Al Sud: sereno, molto ventoso e fresco al mattino

TENDENZA: temperature sotto media specie al mattino su tutta l’Italia, ma tempo in miglioramento; da mercoledì nuova fase più calda in graduale arrivo.