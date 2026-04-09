Napoli città del dialogo, un de Giovanni insolito in un pomeriggio non banale. Avanti così!

di Nico Dente Gattola

Nuovo appuntamento della rassegna “Napoli città del dialogo e della mediazione del Mediterraneo” che nasce dell’impegno dalla fondazione Guida e di Biancamaria Sparano.

Questa volta ospite della manifestazione un amico come Maurizio de Giovanni, che ha presentato il suo libro “l’orologiaio di Brest”, con Diego Guida e Alfredo Guardiano e Ida Palisi nelle vesti di moderatrice.

Un libro differente dagli altri, sottolinea la Palisi, poiché segue un percorso differente dai precedenti ma che comunque finisce con l’appassionare il lettore, che coglie sfumature inedite dello scrittore napoletano che dà vita a una storia ben scritta che si fa leggere, con una narrazione coinvolgente.

Ma perché questo titolo? Perché è anche una riflessione sul tempo, sul suo essere una convenzione e su come abbia un peso in tutte le nostre azioni; poi è anche, ed è qui che sta la discontinuità con i precedenti libri, un richiamo alla memoria collettiva, a una nuova consapevolezza rispetto alla stagione che ha attraversato il Paese negli anni ’70, i cui effetti si avvertono ancora all’epoca dell’ambientazione della narrazione negli anni ’80.

Periodo particolare secondo l’autore, poiché l’opinione pubblica non ha fatto ancora i conti con gli anni di piombo del decennio precedente e non a caso “nell’orologiaio di Brest” vi sono anche riferimenti alla strage di Bologna, pur partendo in realtà dal 1984, e che ci regala un ritratto di questo decennio lontano dall’immagine stereotipata.

E sì, perché secondo de Giovanni gli anni ’80 sono un decennio tutt’altro che facile, al punto che non si potevano frequentare certe scuole o certe università senza dichiarare la propria appartenenza politica, anche se va detto che i giovani avevano maggiore passione verso la politica rispetto ad oggi.

Guida sottolinea come de Giovanni intrecci la ricerca della verità individuale con la ricerca della verità collettiva, mentre Guardiano pone l’accento sul punto di svolta che rappresenta questo libro nella produzione dell’autore napoletano: una lettura necessaria, ancor di più per coloro che erano ragazzi negli anni ’80, che si vedono proiettati in un passato recente, ovvero nella propria adolescenza, respirando l’atmosfera del periodo.

Un libro la cui lettura è però necessaria anche per le giovani generazioni, che sono spinte a riflettere sul passato, su una pagina della nostra storia che non conoscevano e che può aiutare, secondo l’autore, a interpretare meglio il presente che vivono, perché questo romanzo è in realtà un mezzo per l’autore per entrare nella storia del Paese, fornendo il suo punto di vista.

Insomma, un libro differente dai precedenti a cui ci aveva abituati Maurizio de Giovanni, anche per i personaggi, a cominciare dall’orologiaio che voleva seminare bene ma che in realtà ha seminato solo male, e dagli altri protagonisti: e sì, perché l’originalità sta anche nella molteplicità dei protagonisti e nella loro complessità.

Ma qual è il messaggio che vuole trasmettere? Una domanda che in tanti si fanno e che pure viene posta in sala all’autore; ebbene de Giovanni ci dice che non bisogna mai abbandonare i propri ideali e che bisogna battersi per qualcosa, per una causa e, ancora, che, ci piaccia o meno, la gente deve tornare a fare politica, ad interessarsi della cosa pubblica.

Difatti l’obiettivo era anche quello di appassionare i giovani, di fargli conoscere un periodo storico complesso invitandoli a formarsi la propria opinione senza farsi condizionare dalla generazione precedente che ha vissuto sulla propria pelle quell’epoca. Maurizio vuole quindi anche colmare un vuoto storico e, in conclusione, offre la sua opinione sulla crisi che vive il libro in Italia.

A suo parere la lettura dovrebbe stimolare i giovani, fornendo risposte che altrimenti questi andranno a cercare altrove; in poche parole occorre narrare il contemporaneo, senza censure e senza filtri.

Insomma, un pomeriggio tutt’altro che banale, in cui abbiamo visto uno scrittore mettersi a nudo ed offrire un lato insolito della sua personalità che non conoscevamo. E quindi Avanti così!, con una rassegna mai banale e sempre originale che fornisce ai suoi spettatori sempre nuovi spunti di riflessione.