Avaria sul volo Napoli-Torino: atterraggio d’emergenza a Genova

Atterraggio di emergenza oggi nel tardo pomeriggio a Genova per un volo partito da Napoli e diretto a Torino: a causa di un problema tecnico a bordo l’equipaggio ha deciso di atterrare nell’aeroporto più vicino, il Cristoforo Colombo nel capoluogo ligure. L’aereo della compagnia Volotea, partito da Napoli alle 17, è arrivato alle 18,35 a Genova con 120 passeggeri a bordo. In via precauzionale sono stati allertati 118 e vigili del fuoco ma nessuno dei passeggeri ha avuto necessità di assistenza medica. Al momento i passeggeri sono seguiti dal personale dell’aeroporto in attesa di ripartire alle 20 a bordo di un pullman messo a disposizione e diretto a Torino.