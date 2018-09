Avedisco, in Centro Italia andamento positivo per vendita diretta

Roma, 5 set. (Labitalia) – Andamento positivo della vendita diretta, in termini di volumi d’affari e occupazione, in Centro Italia. A registrarlo Avedisco, Associazione vendite dirette servizio consumatori, che rende noti i dati regionali relativi al direct selling e registra appunto una crescita nel Centro Italia: il numero di incaricati alle vendite presenti in Toscana, Lazio, Umbria e Marche è di quasi 52.000 unità, rappresentando il 20,7% del totale nazionale. Un risultato importante confermato anche dal giro di affari dell’area dove il fatturato supera i 114 milioni di euro incidendo per il 20,5% sul business nazionale.

Nel dettaglio, il Lazio è la regione che registra i valori più alti sia in termini di fatturato che di valore occupazionale: 61 milioni di euro e oltre 23 mila incaricati alle vendite (9,2% del totale incaricati delle aziende associate) sono i dati provenienti da tutte le province laziali.

Seguono la Toscana, con 16.500 incaricati, ben il 6,6% del totale Avedisco, e un fatturato complessivo di oltre 51 milioni di euro, e le Marche con fatturato di quasi 20 milioni di euro e un totale di 9.300 incaricati. Ultima, ma non meno importante, l’Umbria che, con quasi 12 milioni di euro di fatturato e oltre 3.000 incaricati presenti sul territorio, dimostra di apprezzare questo canale d’acquisto.

Il settore della vendita diretta offre, dunque, un forte contributo all’incremento dell’occupazione nel nostro Paese con un totale di 250.725 incaricati sul territorio nazionale e 703 milioni di euro di fatturato complessivi. Per raggiungere questi risultati, le aziende associate Avedisco sono impegnate quotidianamente nell’attività di formazione e addestramento delle reti vendita: nel 2017 sono stati organizzati 2.636 corsi di addestramento per un totale di 235.593 partecipanti e 814 corsi di formazione dedicati a 99.996 aspiranti incaricati.

“Il nostro settore – afferma Giovanni Paolino, presidente di Avedisco -affronta ogni giorno la sfida del lavoro contribuendo concretamente all’incremento dell’occupazione e di conseguenza alla possibilità di crescita di diverse professionalità. I dati ottenuti nel 2017 sono segnali espliciti lanciati dalle nostre associate a coloro che nella vendita diretta possono trovare una carriera proficua e ricca di soddisfazioni”.

“Avedisco attraverso il lavoro di promozione e formazione delle associate supporta chi è alla prima esperienza lavorativa e vuole crescere professionalmente, chi ha già intrapreso questa carriera e chi arriva da un background lavorativo pregresso ma vuole rimettersi in gioco con una nuova attività. Con trasparenza, e senso etico insieme lavoriamo ogni giorno per tutelare un settore fortemente in crescita a livello nazionale”, conclude.