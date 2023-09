Avellino, affetta da tumore e obesità dà alla luce bambina di due chili

A 43 anni, affetta da un tumore genetico raro e da obesità, ha dato alla luce Mya, una splendida bambina di due chili nata alla clinica “Malzoni” di Avellino in perfetto stato di salute. È una storia di straordinaria tenacia quella che vede protagonista Anna, che sei anni fa aveva perso il suo primo bambino, Carmine, nato prematuro e con patologie. Anna parla di “miracolo”, ha partorito dopo nove mesi e in modo completamente naturale, reso possibile dai professori Carmine Malzoni, direttore della clinica irpina, e Paolo Ascierto, dell’istituto “Pascale” di Napoli, che l’hanno seguita a partire dal quinto mese di gravidanza. Non sono mancati i momenti difficili, come la possibile rottura della placenta, superati grazie ai medici della struttura avellinese. “Hanno reso la mia vita meravigliosa – dice Anna – dopo anni in cui mi sono sentita sbagliata e dimenticata da Dio”.