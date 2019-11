Avellino, Gianfranco Battisti (Fs): Investiremo 42 mld per le infrastrutture, un terzo andrà al Sud

“Sono 42 i miliardi che, sui 58 complessivi previsti dal piano industriale, investiremo per le infrastrutture e di questi il 30% è destinato ad opere del Mezzogiorno”. Lo dichiara Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato, intervenuto in provincia di Avellino per affrontare il tema dell’alta capacità Napoli-Bari e della stazione Hirpinia. “Quest’opera, il cui valore complessivo è di 6,2 miliardi, conferma come sia possibile realizzare oggi grandi infrastrutture all’insegna della sostenibilità e in grado di cambiare lo stile di vita delle persone. Con l’entrata in funzione della nuova linea collegheremo Napoli con Bari in due ore”.

“La stazione Hirpinia, quando nascerà, sarà un polo di attrattivo per tutta la provincia”, lo dichiara Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato, intervenuto in provincia di Avellino, assieme al presidente di COnfindustria Vincenzo Boccia per un convegno sull’alta capacità e sulla stazione che sorgerà in Irpinia. “Ruolo importante lo avranno gli imprenditori perché non dovrà essere una cattedrale nel deserto, ma dovrà creare le condizioni di aggregazione dal punto di vista imprenditoriale”, aggiunge. Sui tempi di consegna della stazione spiega: “C’è stata già una grande accelerazione con la nomina del commissario, che è il nostro amministratore delegato, all’interno del gruppo e quindi c’è già stato un significativo accorciamento nei tempi di consegna. Siamo convinti di realizzarla entro i tempi previsti”. “Il nostro piano investimenti – ha continuato – aiuterà a migliorare la sostenibilità ambientale del Paese. Sostituire alla macchina il treno è già di per sé quello che abbiamo nel nostro piano d’impresa. Contiamo di ridurre di 400 mila unità le auto dal 2023. Noi siamo per eccellenza una modalità di trasporto ecologic, siamo a vocazione ecosostenibile”.

“Le infrastrutture sono determinanti per il Paese e ancora di più per questa provincia – ha detto Boccia -. L’Irpinia è lo specchio di un territorio che deve reagire e che attraverso le infrastrutture collega i territori e le persone. Una bella idea di società”.