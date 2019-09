Avellino, Confimprenditori lancia la cardfisco, la tessera con tutti i dati fiscali

Importante accordo tra la Confimprenditori di Avellino e Cardfisco.it per la distribuzione gratuita della card per tutte le aziende della provincia di Avellino. Cardfisco è una tessera informativa pensata per i professionisti, ditte individuali e aziende contenente tutti i dati fiscali (Partita IvA, Pec, Codice destinatario,contiene intestazione fiscale, pec, codice destinatario e QR code per la fatturazione elettronica, ecc.) comodissima da tenere in portafogli e mostrare ogni volta che si richiede fattura. Ha le stesse dimensioni e standard qualitativi di una carta di credito, tessera sanitaria o patente europea. Basterà mostrare la Card Fisco in cassa (al ristorante, alla ferramenta, in albergo, ecc…) per accorciare i tempi di attesa, evitare il formarsi della fila, ottenere l’intestazione della fattura e scaricare tutti quei costi di attività che molte volte vengono tralasciati per mancanza di tempo o per carenza di dati.

Per il ritiro della Card occorrerecarsi presso la sede della Confimprenditori di Avellino in via Moccia 100 dalle ore 9,30-12,30 e dalle15,30 -17,30 dal lunedì al venerdì oppure prenotare un appuntamento al numero 0825-39385