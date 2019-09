Avellino, fabbrica di batterie in fiamme. Situazione sotto controllo. I tecnici Arpac monitorano la zona

Va migliorando la situazione a Pianodardine dove dalle ore 13 brucia una fabbrica specializzata nella produzione di contenitori in plastica per le batterie, la Ics, Industrie Composizione Stampati. I vigili del fuoco sono riusciti ad avere la meglio e spegnere il grosso dell’incendio, soprattutto dopo che le fiamme hanno raggiunto il tetto dello stabilimento rendendo difficoltose le operazioni e causando anche l’esplosione di alcuni pannelli fotovoltaici. E’ stato necessario l’utilizzo di una gru per domare le fiamme dall’alto. Dentro e fuori lo stabilimento resta ancora qualche focolaio, ma dopo 5 ore di operazioni e oltre 100 vigili del fuoco coinvolti e provenienti da tutta la regione, la situazione sembra essere finalmente sotto controllo.

I tecnici del dipartimento provinciale dell’Arpac di Avellino stanno monitorando la zona. I tecnici intervenuti sul posto stanno tenendo sotto controllo, con un’apposita apparecchiatura, tutta l’area circostante il sito interessato dall’incendio, con riferimento in particolare alle sostanze organiche volatili presenti nell’aria: questo monitoraggio durerà minimo 48 ore. Inoltre, l’Agenzia ha collocato nei pressi della città ospedaliera di Avellino una centralina mobile per misurare i valori di concentrazione delle polveri sottili presenti nell’aria: la centralina sarà attivata ad horas. Sono già attive due centraline per il monitoraggio della qualità dell’aria situate rispettivamente in via Piave e in via D’Agostino ad Avellino, i cui dati saranno riportati sul sito Arpac nella sezione “qualità dell’aria”. Inoltre saranno effettuati, domato l’incendio, successivi controlli per eventuali depositi di diossine sui terreni adiacenti il rogo. Arpac è presente anche al tavolo per gli incidenti rilevanti convocato immediatamente dal prefetto di Avellino Maria Tirone, anche con la partecipazione del commissario straordinario Stefano Sorvino. I risultati degli interventi messi in campo dall’Agenzia saranno diffusi attraverso il sito istituzionale dell’Ente.