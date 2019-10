Avellino, il Comune lancia i bandi per il commercio: 1,5 milioni a fondo perduto per le Pmi

Il Comune di Avellino parte con le misure a sostegno del commercio cittadino. Pubblicati in tarda mattinata i meglio ribattezzati ‘bandi per il commercio’. Due misure a sostegno della nascita di nuove attività, ma anche a favore di quelle operanti da meno di 24 mesi. L’iniziativa rientra nel più vasto Programma Integrato Città Sostenibili da quasi 18 milioni di euro sottoscritto da Palazzo di Città e Regione Campania per il rilancio di varie zone di Avellino. La misura sul commercio prevede un investimento massimo a fondo perduto di quasi 1,5 milioni di euro da parte del Comune, suddiviso tra imprese che operano nel sociale e quelle legate alle filiere culturali, turistiche, creative, agroalimentari e artigianali. Il bando per il primo settore prevede un investimento totale di poco superiore ai 900 mila euro, di cui 660 mila euro prevenienti dal Pics mentre la restante parte da risorse private. Nel secondo caso invece l’investimento massimo è di 1,2 milioni di euro di cui 840 mila euro come contributi a fondo perduto provenienti dai Pics e 360 mila euro provenienti da risorse private. La misura varata a Palazzo di Città, infatti, prevede un contributo massimo pari al 70% dell’investimento proposto mentre la restante parte sarà a carico degli investitori. L’iniziativa punta non solo a rilanciare il commercio cittadino in determinate zone, soprattutto nel centro storico, ma anche a favorire l’autoimprenditorialità giovanile.