Avellino, il ministro Piantedosi alla firma dei “patti per la sicurezza”

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha partecipato oggi ad Avellino alla stipula dei ‘patti per la sicurezza urbana’ tra la prefettura e 26 comuni della provincia, beneficiari di un finanziamento – pari complessivamente a 2 milioni di euro – per la realizzazione di impianti di videosorveglianza.

Le risorse, messe a disposizione dal Viminale con fondi del Programma Operativo Complementare “Legalità”, mirano a sostenere lo sviluppo di progetti a livello locale, con l’obiettivo di innalzare ulteriormente le condizioni di legalità e sicurezza sul territorio.

Grazie agli accordi siglati in prefettura, verranno individuate strategie congiunte per prevenire e contrastare ancora più efficacemente i fenomeni di degrado ed illegalità – e in particolare gli episodi di criminalità diffusa e predatoria – attraverso l’impiego coordinato delle Forze di polizia e della Polizia locale, migliorando in tal modo anche la percezione di sicurezza dei cittadini.

«I comuni rappresentano il primo e più vicino punto di contatto con le nostre comunità. È nelle strade e nelle piazze che la sicurezza si misura ogni giorno. I comuni sono custodi del territorio e garantiscono una solida rete di relazioni. Per questo la collaborazione tra centro e autonomie locali rappresenta un modello di fondamentale importanza. Ed è anche con iniziative come questa che puntiamo a valorizzarne il ruolo che svolgono ogni giorno nel complesso sistema della sicurezza» ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Alla sottoscrizione, insieme al prefetto di Avellino Rossana Riflesso, hanno preso parte i sindaci e i commissari dei comuni di Aiello del Sabato, Andretta, Ariano Irpino, Bisaccia, Carife, Cassano Irpino, Castelfranci, Chiusano San Domenico, Grottaminarda, Guardia Lombardi, Mirabella Eclano, Monteforte Irpino, Montoro, Morra De Sanctis, Mugnano del Cardinale, Nusco, Paternopoli, Quindici, Rotondi, San Mango sul Calore, San Nicola Baronia, San Potito Ultra, Sant’Angelo all’Esca, Sturno, Villanova del Battista e Volturara Irpina.