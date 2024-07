Avellino, la neosindaca Nardi presenta la Giunta: cinque uomini e due donne

“E’ stata una scelta ambiziosa, nell’esclusivo interesse della città. Mi avvarrò di competenze specifiche, che serviranno a far partite nel migliore dei modi la macchina comunale e l’amministrazione cittadina. Una squadra di governo con figure di spicco, personalità scelte nel mondo delle professioni, delle Università, della pubblica amministrazione e del management d’impresa, per connotare questa nuova stagione amministrativa”. Così la sindaca di Avellino, Laura Nargi, che questa mattina in Consiglio comunale ha presentato la nuova Giunta che la affiancherà al governo del capoluogo. L’esecutivo di Piazza del Popolo sarà composto da Marianna Mazza, della lista Davvero, quale nuova vicesindaca, e da una squadra di tecnici “di alto valore professionale e dalle elevate competenze, fortemente impegnati per la realizzazione del programma elettorale dell’amministrazione Nargi”. Si tratta, nello specifico, di Remo Dalla Longa, Leandro Vittorio Savio, Mario Calabrese, Francesco Infantino, Edoardo Volino, Lucia Forino e Marianna Illiano. L’aula ha precedentemente votato la surroga tra la consigliera dimissionaria Marianna Mazza ed il consigliere entrante Antonio Cosmo, espressione del gruppo Davvero. L’assise ha eletto Ugo Maggio, esponente di Davvero, quale nuovo presidente del Consiglio comunale, con 25 voti, ed Antonio Aquino, espressione del Movimento Cinque Stelle, nel ruolo di vice, con 8 preferenze. Per finire, è stata nominata la nuova commissione elettorale comunale. Sarà composta per la maggioranza da Gerardo Rocchetta, di Siamo Avellino e Nicole Mazzeo di Davvero; per la minoranza da Antonio Bellizzi Con Gengaro Sindaco. I tre sostituti saranno Teresa Cucciniello di Davvero e Olimpia Rusolo di Siamo Avellino per la maggioranza, ed Ettore Iacovacci, del Pd, per la minoranza. “In questa fase – osserva Nargi – i consiglieri di maggioranza e la politica avranno un ruolo fondamentale, nel sostenere e supportare i tecnici scelti in giunta. Nessun cambio di rotta da parte mia, solo la volontà di centrare gli obiettivi amministrativi che ci siamo dati nel minor tempo possibile”.