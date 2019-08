Avellino, Palazzo Santa Lucia: Entro la primavera completata l’autostazione dei bus

“Entro la primavera 2020 verrà completata l’autostazione dei pullman di Avellino”. Lo annuncia il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia sul tema della mobilità. “I lavori sono fermi dal 2010 per un contenzioso con la ditta appaltatrice. Fino a quel momento erano stati spesi 23 milioni di euro, oggi abbiamo bandito una nuova gara da 5 milioni di euro per completare i lavori entro la primavera 2020” spiega De Luca. “Prevediamo 30 stalli per la lunga sosta degli autobus, una superficie commerciale su 3 livelli per 6 mila metri, per circa 60 attività commerciali. Inoltre, per il comune di Avellino, si realizzerà un parcheggio interrato da 220 posti auto, in pieno centro. In totale arriviamo a un investimento di 28 milioni di euro fra fondi regionali e fondi Air – sottolinea De Luca. Per Avellino, quindi, riprendono i lavori con un investimento integrativo della Regione”.

Abbiamo aggiunto altri 3 milioni di euro per il completamento dell’autostazione di Grottaminarda”. Ad affermarlo è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in merito alla struttura nella provincia di Avellino. “Ci saranno 20 stalli per la sosta lunga degli autobus, una superficie commerciali di 3500 mq su tre livelli per un totale di 40 attività e un parcheggio interrato per 180 veicoli – spiega De Luca -. Sono interventi che hanno ricadute importanti per l’assetto urbano per la città”.