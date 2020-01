Avellino, scambio di visite con la provincia cinese dello Hunan

di Nicola Rivieccio

Discutere il futuro sviluppo di programmi di cooperazione e di condividere le attività congiunte attraverso il partenariato tra organizzazioni pubbliche e private per promuovere le più efficaci sinergie per la valorizzazione delle risorse del territorio tra la Campania e la la Cina.. E’ l’intento dell’invito del Governo della Regione Campania rivolto dal Presidente della Provincia di Avellino Domenico Biancardi al Signor Wang Kemin, Vice segretario e vicedirettore Comitato del Partito del Comitato Permanente del Congresso del Popolo della Provincia cinese dell’Hunan.

L’iniziativa, che è stata al centro di un incontro a Palazzo Caracciolo, sede della Provincia di Avellino, tra i promotori Dimitri Monetti, già vicesindaco di Cervinara e il presidente del Consorzio Suggestioni Campane Promotion, Luigi Carfora con il Presidente Biancardi, prevede una visita a marzo di una delegazione di rappresentanti governativi della provincia cinese dell’Hunan che sarà ricambiata con una di una delegazione campana in Cina a giugno. “Con il Presidente Biancardi e l’avvocato Monetti abbiamo tracciato un cadenzato percorso con delle date e degli obiettivi di grande prestigio e valore per lo sviluppo economico e di valorizzazione turistico culturale a supporto del nostro Made in Italy nel mondo – ha affermato il presidente del Consorzio Suggestioni campane promotion, Carfora: La delegazione cinese sarà composta dal Gwankemin Vice segretario e vicedirettore del Partito , Liangzhaohong, membro del Comitato permanente del Congresso popolare della Provincia di Hunan e presidente del Comitato per l’istruzione, la scienza e la cultura e la salute dei Congressi popolari della Provincia di Hunan, Duanliny, membro del Comitato permanente della Provincia di Hunan, Congresso del Popolo e vice direttore del Comitato per l’edilizia sociale dei Congressi Provinciali del Popolo, Wangpeng, Vice Ispettore del Dipartimento della Cultura e del Turismo della Provincia di Hunan, Xiehui, Direttore dell’Ufficio del Comitato per l’Educazione, la Scienza e la Cultura e la Salute del Congresso Provinciale del Popolo di Hunan, Liuting Principal Staff della divisione del personale del Dipartimento del Commercio della Provincia di Hunan”.