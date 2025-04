Avellino: studiosi a confronto sull’eredità di Guido Dorso a un secolo dalla “Rivoluzione Meridionale”

Un seminario di studi dedicato all’attualità del pensiero del meridionalista irpino Guido Dorso a cento anni dalla pubblicazione della sua “Rivoluzione Meridionale”. L’evento, organizzato dal Centro di ricerca Guido Dorso di Avellino, si terrà oggi, venerdì 4 aprile alle ore 16,30, nella sede di C.so Umberto I, 215 (Sala Muscetta, Casina del Principe) con la partecipazione di studiosi ed esperti che si interrogheranno sul lascito e sull’insegnamento del pensiero dorsiano.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Avellino Laura Nargi e del presidente della Provincia Rizieri Buonopane, i lavori saranno introdotti e coordinati dal presidente del Centro Dorso, Luigi Fiorentino. A seguire, interverranno Ermanno Battista e Mario De Prospo, componenti del comitato scientifico del Centro Dorso, che approfondiranno rispettivamente le diverse edizioni de “La Rivoluzione Meridionale” e il ruolo dell’archivio come strumento di studio dell’opera di Guido Dorso.

Tra i relatori studiosi del panorama accademico nazionale e internazionale: Amedeo Lepore, professore ordinario di Storia economica presso l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli e la Luiss “G. Carli”; Giuseppe Grieco, Lecturer in Modern History presso la School of Policy and Global Affairs – City St George’s, University of London; Andrea Giuseppe Cerra, dottore di ricerca in Scienze politiche presso l’Università degli studi di Catania; Leandra D’Antone, Professore ordinario senior di Storia Contemporanea presso La Sapienza Università di Roma.

Alessandro Natalini, professore ordinario di Scienza politica, direttore del Centro di ricerca Leopoldo Elia-Crel e presidente del corso di laurea magistrale in Politiche, Amministrazioni e Innovazione, Università Lumsa.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Centro Dorso e sul sito ufficiale: https://www.centrodorso.it. Le conclusioni del seminario saranno affidate a, professore ordinario di Scienza politica, direttore del Centro di ricerca Leopoldo Elia-Crel e presidente del corso di laurea magistrale in Politiche, Amministrazioni e Innovazione, Università Lumsa.L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sullae sul sito ufficiale: