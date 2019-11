Aversa, agguato al giornalista Mario De Michele. Severino Nappi: Sconcertante

Spari contro l’auto del giornalista casertano Mario De Michele. I carabinieri del gruppo di Aversa indagano su quanto riportato dal quotidiano on line Campania Notizie, di cui De Michele è direttore. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri in una zona periferica di Gricignano di Aversa. Il giornalista sarebbe “stato raggiunto da alcune persone che hanno esploso 6-7 colpi di pistola. Due di questi all’indirizzo del parabrezza che hanno attraversato l’abitacolo della vettura a pochi centimetri dal giornalista”. Mentre De Michele si allontanava velocemente, “i criminali hanno esploso altri 3-4 colpi che hanno mandato in frantumi anche il lunotto posteriore della vettura. Solo il caso ha fatto sì che ne uscisse illeso”. De Michele tre giorni fa aveva denunciato un altro episodio avvenuto tra Sant’Arpino e Succivo. Due persone a bordo di un motociclo e coperte da casco integrale, lo avrebbero costretto a fermasi e mente uno di loro con una mazza colpiva ripetutamente la carrozzeria dell’auto, l’altro lo costringeva a scendere e lo schiaffeggiava e mentre lo faceva gli gridava: “Per colpa tua il consiglio comunale di Orta è stato sciolto. Ci hai inguaiato. Ora smettila di scrivere sul campo sportivo di Succivo”. “Esprimo profonda solidarietà a Mario De Michele, direttore di Campania Notizie, vittima di un agguato da parte di malviventi che solo per miracolo non hanno provocato una tragedia. Si tratta di un episodio, non il primo, di una gravità inaudita che dimostra come il Casertano sia una zona ad altissima densità criminale e che per questo necessita di maggiore sicurezza. Ci auguriamo che la Procura individui quanto prima i responsabili di questa intimidazione: non è possibile che ancora oggi svolgere correttamente il proprio mestiere può voler dire rischiare la morte”. Così in una nota Severino Nappi, presidente dell’Associazione Nord sud.