Aversa, busta con proiettile ad assessore: la solidarietà del governatore De Luca

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in visita oggi ad Aversa (Caserta) per la firma del Pics (Programmi Integrati Città Sostenibili), ha espresso solidarietà all’assessore ai Lavori pubblici Benedetto Zoccola, al quale è stata inviata una busta con proiettile alla sede del Comune. “Non perdete tempo” ha detto il governatore rivolgendosi alle persone responsabili di questo atto. “Andate avanti che lavorate bene” ha detto poi al sindaco Alfonso Golia. “Questa busta è come se fosse stata indirizzata a tutta l’Amministrazione” ha detto a sua volta Golia, insediatosi pochi mesi fa. Su facebook, il sindaco ha scritto: “Non torneremo indietro, chi pensa di intimidirci, sbaglia di grosso”. Il presidente del consiglio comunale ha annunciato che venerdì 6 dicembre si terrà una seduta aperta dedicato a Zoccola e al giornalista Mario De Michele, vittima di un agguato dieci giorni fa nel Casertano.