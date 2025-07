Aviazione, il Digital European Sky si rafforza con l’accordo SESAR–Campania

La Regione Campania e la SESAR Joint Undertaking (SESAR JU) hanno firmato un Memorandum di Cooperazione (MoC) per allineare gli sforzi di ricerca e innovazione (R&I) e massimizzare l’impatto degli investimenti regionali ed europei nella modernizzazione della gestione del traffico aereo.

Si tratta del primo accordo di cooperazione di questo tipo tra SESAR e una regione europea, a testimonianza del ruolo fondamentale che gli attori regionali possono svolgere nel promuovere il Digital European Sky e nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei in materia di ambiente e connettività.

Il MoC istituisce un quadro strategico per identificare e attivare sinergie tra il programma di lavoro della SESAR JU e le strategie di innovazione della Regione Campania. La cooperazione si concentrerà su tre ambiti principali:

1. Sviluppo di una roadmap tecnica congiunta per allineare le priorità di ricerca e innovazione;

2. Individuazione di fonti di finanziamento aggiuntive a livello europeo, nazionale e regionale;

3. Coinvolgimento degli stakeholder locali, incluse le PMI e il mondo accademico, per rafforzare la partecipazione alle attività di SESAR.

L’accordo sostiene le priorità strategiche della Campania in materia di mobilità aerea avanzata, con particolare attenzione alle tecnologie di bordo e di terra, interfacce uomo-macchina, sistemi autonomi, cybersicurezza e aviazione con propulsione elettrica. La Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3) della Regione e le collaborazioni nazionali, come quella con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), offrono una base solida per un’innovazione coordinata.

“È la prima volta che SESAR firma un accordo formale con una regione europea”, ha dichiarato Andreas Boschen, Direttore Esecutivo della SESAR JU. “Unendo le forze con la Regione Campania, possiamo creare le sinergie necessarie per trasformare in realtà la visione del Digital European Sky. Questa cooperazione contribuirà ad accelerare l’innovazione, sostenere lo sviluppo delle competenze e portare le soluzioni SESAR più vicine alla fase di implementazione”.

“Questo accordo riconosce l’impegno di lunga data della Campania per l’innovazione e le sue eccellenze industriali nel settore aerospaziale”, ha affermato Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania. “Ci permetterà di collaborare più strettamente con il principale programma europeo per la gestione del traffico aereo, attrarre investimenti sul territorio, supportare le nostre PMI e i centri di ricerca, e garantire alla nostra forza lavoro le competenze necessarie per il futuro dell’aviazione”.

“Attraverso questo Memorandum of Cooperation – afferma il Presidente del DAC, Luigi Carrino – lavoreremo insieme a SESAR per costruire una roadmap tecnica condivisa, in grado di allineare le priorità regionali di ricerca e innovazione con quelle del programma europeo Digital European Sky. Un impegno che consentirà di attrarre investimenti, attivare sinergie e creare nuove competenze, con l’obiettivo comune di rendere lo spazio aereo europeo più efficiente, sicuro e sostenibile.Oggi non celebriamo solo un accordo: diamo inizio a una partnership strategica che rafforza il ruolo della Campania nel panorama aerospaziale europeo e apre nuove opportunità per i nostri territori, per le imprese, per i giovani”.