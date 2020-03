Avio Aero, è scontro con i sindacati a Pomigliano: 4 giorni di sciopero

La Fiom Cgil dichiara lo sciopero per quattro giornate, da martedì 17 marzo a venerdi’ 20 marzo nello stabilimento Avio Aero di Pomigliano d’Arco (Napoli). La scorsa settimana un dipendente dell’azienda è risultato positivo al test per il Covid-19. La Rsu della Fiom comunica che ispezionerà i locali del sito giovedì 19 marzo. “Nelle varie call conference tenutesi in questi giorni – si legge in una nota diffusa dalla Fiom di Avio Aero di Pomigliano d’Arco – la Rsu ha chiesto di prolungare il tempo di chiusura dell’azienda per far sì che tutti i punti del protocollo vengano adottati compiutamente, ma soprattutto superare il periodo del picco dei contagiati astenendoci dalle normali attività quotidiane, dal momento che non produciamo beni essenziali per la collettività. In questi casi, il ricorso agli ammortizzatori sociali è un obbligo non solo giuridico ma anche morale”. “Evidentemente però – secondo la Fiom – prevale la scarsa considerazione verso chi sino ad oggi si è sacrificato per soddisfare i bisogni aziendali. Ora sono i lavoratori che hanno necessità di essere ascoltati ma la loro voce purtroppo cade nel vuoto. E’ per questo – prosegue la nota – che invitiamo tutti ad incrociare le braccia e fermarci al fine di isolare l’inarrestabilità di un virus che non conosce ostacoli se non l’isolamento. Solo insieme e nella speranza che un domani torneremo a riabbracciarci possiamo vincere gli interessi particolari. Siamo un popolo e comportiamoci come tale. I “quarter” possono aspettare, la salute dei lavoratori prima di tutto”.