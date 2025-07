Avio, siglati ordini con Mbda Francia per complessivi 60 milioni

Ordini da complessivi 60 milioni di euro per Avio nell’ambito del contratto quadro in essere con Mbda France. Secondo quanto comunicato dall’azienda di lanciatori, è stato firmato un ordine di produzione di motori propulsivi e relative superfici aerodinamiche per il sistema di difesa missilistica Aster30 per un controvalore di circa 50 milioni e sono stati inoltre siglati ulteriori ordini per altri 10 milioni. Tutti gli ordini, si legge nella nota, “si svilupperanno mediamente su un quinquennio produttivo”.