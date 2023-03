Avis Budget Group, leader mondiale del noleggio auto, entra in Alis

“Con l’adesione nell’ultimo Consiglio direttivo di Alis abbiamo ufficialmente ed orgogliosamente dato il benvenuto ad Avis Budget Group, una delle principali aziende nel mondo del car rental, grazie ai numerosi servizi offerti anche nel noleggio di auto e di furgoni con i suoi brand Maggiore e AmicoBlu, sarà di notevole supporto alle nostre aziende associate e a tutti i dipendenti. L’esperienza professionale dei 24.000 dipendenti di Avis Budget Group e la sua visione innovativa, caratterizzata da concrete strategie ambientali, sociali e di governance, contribuiscono a far crescere l’impegno della nostra Associazione verso una mobilità delle persone sempre più sostenibile”. Così il Presidente di Alis, Guido Grimaldi, commenta l’ingresso in Alis di Avis Budget Group che conta circa 24.000 dipendenti e ha sede principale negli Usa. Di proprietà dall’aprile 2015 di Avis Budget Group, inoltre, Maggiore opera nel settore del noleggio auto da oltre 65 anni ed è da sempre focalizzata sull’offerta di un servizio di qualità, investendo costantemente sull’Italian Style. Leader italiano nel noleggio di furgoni, con 130 agenzie in tutto il Paese, AmicoBlu è un brand di Avis Budget Italia che si distingue per la flessibilità delle proposte e la vasta gamma di servizi.

“Avis Budget Group si sta impegnando per contribuire alla creazione di un ecosistema di trasporto più sostenibile – commenta Gianluca Testa, Managing Director, Southern Europe, U.K. and European Central Operations, Avis Budget Group -. La partnership con Alis rappresenta un’opportunità per essere parte di questo processo anche nell’ambito del trasporto merci e, in particolare, della logistica dell’ultimo miglio, attraverso i servizi di noleggio commerciale offerti da Maggiore e AmicoBlu”.