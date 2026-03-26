Avpn e Regione Campania a Las Vegas: pizza autentica e arte con Maradona protagonista

Dal 24 al 26 marzo, l’arte, la cultura e i sapori autentici della Campania hanno conquistato il pubblico internazionale al Pizza Expo di Las Vegas, una delle fiere più importanti dedicate al mondo della pizza. A rappresentare l’eccellenza del territorio è stato l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, in sinergia con l’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN).

Il progetto “Pizza Napoletana 100% Campana”

Al centro della spedizione americana c’è il progetto “Pizza Napoletana 100% Campana”, iniziativa promossa dall’Assessorato per incentivare l’uso esclusivo delle materie prime del territorio. Già accolto con entusiasmo, il progetto registra adesioni crescenti tra i pizzaioli Veraci negli Stati Uniti, confermando la domanda di autenticità e qualità da parte del mercato oltreoceano.

A guidare la delegazione della Regione Campania è stato Luciano D’Aponte, Dirigente alla Promozione Agroalimentare e Vitivinicola, che ha sottolineato l’importanza strategica dell’iniziativa: «È una gioia immensa vedere come questo progetto si stia estendendo rapidamente. La ‘Pizza Napoletana 100% Campana’ non è solo un marchio di garanzia per il consumatore, ma un veicolo fondamentale per valorizzare le eccellenze inestimabili della nostra regione nel mondo e sostenere la nostra filiera agroalimentare».

Avpn protagonista e ospiti d’eccellenza

Per l’Avpn, presenti il Direttore Generale Stefano Auricchio, il Presidente di VPN Americas Peppe Miele e il Vice Presidente Massimo Di Porzio, che ha commentato: «Il Pizza Expo di Las Vegas rappresenta da sempre una vetrina fondamentale per la nostra Associazione. Vedere il progetto ‘100% Campana’ accolto con così tanto entusiasmo dai professionisti americani è la dimostrazione che l’identità e l’autenticità premiano sempre».

A dare vita all’iniziativa sono stati maestri pizzaioli provenienti da Nord America e oltre, tra cui Jeremy Hube, Mirko D’Agata, Leo Spizzirri, Eddie Giardina, Jaime Cypress, Giovanni Gagliardi, Dino Santonicola, JC Schiano, Tomo Kovacek, Veselin Mrakic, Robin Brown, Andrè Guidon, Giovanni Grimaldi, Carmine Candito e Gino Fazzari.

Il sostegno delle eccellenze campane

Il progetto è stato possibile grazie al supporto delle aziende del territorio, tra cui i forni di Stefano Ferrara, le farine Caputo e Scoppettuolo, il pomodoro Rega, Ciao, Solania, Sugo Santo e La Valle, la mozzarella e i latticini del Consorzio, Sorì e Latteria Sorrentina, le attrezzature Gi.Metal e l’abbigliamento professionale Goeldlin.

L’arte incontra il mito di Maradona

Durante la seconda giornata del Pizza Expo, la partecipazione di AVPN si è arricchita di un vero “evento nell’evento”. Lo street artist italo-canadese Stikki Peaches, noto per i mash-up visivi che fondono cultura pop, moda e riferimenti urbani, ha realizzato una performance live dedicata a Diego Armando Maradona, icona immortale di Napoli. L’opera ha unito l’arte urbana internazionale alla tradizione della pizza napoletana, celebrando le radici partenopee in chiave moderna e creativa.

Il progetto Pizza Napoletana 100% Campana conferma così la forza internazionale della cucina campana e la capacità della regione di esportare qualità, autenticità e cultura, valorizzando il territorio attraverso i suoi sapori e le sue eccellenze.