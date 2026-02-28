Avvocati, a Castel Capuano inaugurato il busto di Vincenzo Maria Siniscalchi

Questa mattina nello storico salone dei Busti di Castel Capuano si è svolta la cerimonia per lo scoprimento del Busto dell’avvocato e parlamentare Vincenzo Maria Siniscalchi, la cui vita “è stata testimonianza dell’impegno profuso nella dimensione civica e nella tutela del diritto fondamentale alla difesa di ogni cittadino”. Le parole sono quelle contenute in un telegramma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’avvocato Carmine Foreste, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli, in occasione dell’evento.

Nel messaggio letto da Foreste, Mattarella sottolinea “la figura di un insigne giurista, già deputato al Parlamento e membro del Consiglio superiore della magistratura”.

“Vincenzo Maria Siniscalchi era un grande innovatore in tutto: nel diritto, nella politica, da avvocato, da componente laico del Csm, da parlamentare. A sinistra, un paladino del garantismo che scelse di mettere la propria professione al servizio di questo importante principio costituzionale, in particolare durante il periodo di Tangentopoli” ha detto il presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.

“È stato un grande onore aver ricevuto il dono della sua amicizia ed i suoi insegnamenti. A nome di tutta la generazione politica e forense, voglio ringraziarlo perché, se siamo arrivati dove siamo oggi, lo dobbiamo a persone di valore come lui”, ha aggiunto Manfredi.

Nel Salone è conservato anche il busto del padre dell’ex parlamentare, l’avvocato Francesco Saverio Siniscalchi.

Oltre al presidente del Consiglio Regionale, sono intervenuti anche Maria Rosaria Covelli, presidente della Corte di Appello, Aldo Policastro, procuratore generale presso la Corte d’Appello, Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia, Tullio Morello, consigliere del CSM, Franco Coppi, professore e avvocato e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.