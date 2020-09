Avvocati, a Napoli soltanto il 30% dei candidati supera l’esame. L’Upavv: scandaloso. Tafuri: Dato nella norma

“Benché sia considerata una delle più nobili e rispettabili professioni al mondo, dotata di fascino, carisma e altissimo valore sociale, quella di avvocato ha ricevuto ieri una delle batoste più dure”. Così, Claudia Majolo, presidente di Unione praticanti avvocati (Upavv), commenta gli esiti dell’esame sostenuto a dicembre dagli aspiranti avvocati superato soltanto dal 30% dei candidati. “L’esito delle correzioni è davvero impressionante – dice ancora Majolo – oltremodo scandaloso. Oggi, infatti, la Corte d’Appello di Napoli, l’unica a dover ancora comunicare i risultati ai propri iscritti, ha reso noti gli esiti. Benché non ci si aspettasse una percentuale altissima di ammessi agli orali, la realtà è stata ben peggiore, con quasi il 70% dei bocciati. La stragrande maggioranza degli aspiranti avvocato, infatti, è stata giudicata assolutamente indegna per svolgere questa “gloriosa professione”, compromettendo ancor di più una situazione che ha del paradossale. Non solo abbiamo aspettato mesi per avere una qualche comunicazione in merito ma siamo stati gli ultimi a ricevere gli esiti, con uno stato emotivo facilmente immaginabile. La percentuale di Napoli, corretta dalla Corte d’Appello di Milano, è tra le più basse d’Italia: se il dato nazionale complessivo fa registrare circa il 42% degli ammessi all’orale, a Napoli si tocca appena il 30%. E ciò è assolutamente inammissibile. Tutti i candidati, pertanto, dovranno fare un tempestivo accesso agli atti non solo per visionare i propri scritti ai fini di un eventuale ricorso ma anche per capire quali siano stati i criteri in ordine alle correzioni degli elaborati”. “C’è anche di più – aggiunge Majolo – e riguarda il prossimo bando. Siamo giunti a settembre e dal Governo tutto tace. Non sappiamo ancora se il prossimo esame si terrà regolarmente a settembre e, soprattutto, si ignorano del tutto le modalità di svolgimento dello stesso. Misureranno la temperatura a tutti i candidati? Come si potrà assicurare la necessaria distanza tra i candidati? Senza contare, inoltre, gli spazi poco arieggiati e i servizi igienici insufficienti, soprattutto considerando la mole dei partecipanti nelle Corti d’Appello più grandi”. “Ora più che mai – conclude la presidente di Upavv – si esige una riforma di un esame che svilisce una professione così importante. Non dimentichiamo mai, come ebbe a dire il ministro Bonafede, che quest’esame di abilitazione è frutto del caso e non è affatto meritocratico. Quindi, cosa si aspetta a cambiarlo? Noi di Upavv ci batteremo in tutte le sedi affinché ciò avvenga, soprattutto in tempi rapidi. L’accesso a questa professione non può essere più demandato a un destino, ancorché beffardo”.

L’Ordine forense: Percentuale nella media. Test anacronostici

“È stato ammesso solo il 36% dei candidati, una percentuale che si attesta nella media, che solitamente è intorno al 40%: si tratta di un dato non sconvolgente. Inoltre gli elaborati di Napoli vengono corretti a Milano, che sappiamo essere sempre molto rigorosa”. Così Antonio Tafuri, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, commenta l’esito delle correzioni degli elaborati per l’ammissione alla professione di avvocato dei candidati partenopei. Per quanto riguarda gli esami, per Tafuri, ormai “sono del tutto anacronistici e inadeguati. Non sono realizzati in modo da garantire la selezione sia dal punto di vista della preparazione che della motivazione. Sarebbe meglio – sottolinea Tafuri – immaginare un percorso formativo che si sviluppi nell’arco di tutto il tirocinio, con controlli periodici che tengano conto del grado si preparazione e di motivazione”