Avvocati, contributi per “follow up” oncologico: dalla Cassa Forense 4 milioni di euro

Un contributo ‘una tantum’ di 2.500 euro per “favorire lo sviluppo economico dell’avvocatura, attraverso il sostegno all’attività professionale degli iscritti durante il periodo di ‘follow up’ oncologico” (la fase nella quale al malato di tumore non occorrono più i trattamenti e può effettuare controlli distanziati nel tempo, ndr): è ciò che prevede il Bando pubblicato dalla Cassa forense. Lo stanziamento totale dell’Ente previdenziale privato presieduto da Valter Militi per la misura assistenziale è di 4 milioni. Da oggi e fino al 30 giugno è possibile presentare la domanda di assegnazione del contributo tramite la procedura online attiva sul sito ufficiale (www.cassaforense.it).