Avvocati, siglata l’intesa col Comune di Napoli per il rilascio on line dei certificati

Siglato un protocollo d’intesa tra il Comune di Napoli e i Consigli degli Ordini degli avvocati di Napoli Nord, Torre Annunziata e Santa Maria Capua Vetere per l’estensione del servizio di rilascio on line della certificazione anagrafica e di stato civile. “Napoli – ha detto il sindaco Luigi de Magistris – e’ all’avanguardia sul piano della digitalizzazione, della dematerializzazione e dell’informatizzazione, segno che la pubblica amministrazione quando vuole, nonostante i vincoli normativi e le poche risorse, riesce a raggiungere obiettivi importanti nell’interesse delle nostre comunita’”. A seguito dell’intesa, gli avvocati potranno ottenere tramite accesso on line le certificazioni necessarie alla difesa in giudizio dei propri clienti, quali ad esempio le certificazioni inerenti la residenza, la composizione del nucleo familiare dei loro assistiti e delle loro controparti ai fini della notificazione degli atti giudiziari. Il protocollo segue quello gia’ stipulato con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli. Alla firma erano presenti i presidenti Gianfranco Mallardo per Napoli Nord, Gennaro Torrese di Torre Annunziata e Carlo Grillo di Santa Maria Capua Vetere. In sala anche l’assessore comunale alla Trasparenza, Alessandra Sardu.