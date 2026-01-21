Avvocati, slitta l’iter parlamentare per la riforma della professione

Sconvocata la commissione Giustizia della Camera, che oggi 21 gennaio avrebbe dovuto riprendere i lavori sulla riforma della professione forense: già ieri pomeriggio la seduta dell’organismo di Montecitorio era slittata, perché si è appreso da fonti parlamentari che “sono in corso delle interlocuzioni con il Governo per i pareri” sulle proposte correttive depositate dai deputati (nel complesso 153). Il provvedimento, nato sotto forma di disegno di legge delega, varato in Consiglio dei ministri nello scorso settembre, è iscritto nel calendario dei lavori dell’Aula della Camera a partire dal 26 gennaio, ma alla luce del rallentamento dell’esame in commissione già si ipotizza il rinvio dell’approdo in Assemblea.