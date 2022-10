Avvocato Gaeta premiato da Class Editori: è il primo studio legale del Sud Italia

Avvocato Gaeta primo studio legale del Sud Italia in campo finanziario. Il riconoscimento arriva da Class editori che annualmente stila la classifica dei migliori studi che operano in cinque distretti territoriali: Lombardia (con l’esclusione dell’area metropolitana di Milano), Nordovest, Triveneto, Centro (con l’esclusione dell’area metropolitana di Roma), Sud e Isole. L’analisi, effettuata da PBV Monitor, è suddivisa in 23 practice e raggruppata in 7 macro categorie: diritto amministrativo e regolamentare, diritto del lavoro, diritto fallimentare e procedure concorsuali, diritto finanziario, diritto fiscale, diritto penale societario, diritto societario e commerciale.

Nella foto sopra: Aurelio e Ugo Gaeta ritirano a Milano per conto di Avvocato Gaeta il premio del Gruppo Class come primo studio legale del Sud Italia in campo finanziario. Sotto: la targa