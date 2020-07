Axa IM, l’italiano Marco Morelli nuovo presidente esecutivo

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’ex amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, Marco Morelli, è stato nominato presidente esecutivo di Axa Investment Managers (Axa IM) e membro del Comitato Direttivo di Axa. Riferirà a Thomas Buberl, amministratore delegato di Axa. Entrerà in carica il 14 settembre prossimo.

Dopo 30 anni con il Gruppo, Gerald Harlin, vice direttore generale e presidente esecutivo di Axa IM, ha deciso di ritirarsi alla fine di settembre. Rimarrà membro del Consiglio di amministrazione di Axa IM.

“Vorrei ringraziare calorosamente Gerald per il suo contributo molto significativo al successo di Axa e il suo ruolo decisivo nel rendere il Gruppo un leader mondiale nel settore assicurativo. Vorrei anche ringraziarlo per aver posticipato il suo ritiro lo scorso anno per assumere la guida della nostra entità di gestione patrimoniale Axa IM, alla quale lui e i suoi team hanno dato un nuovo slancio mettendo in atto una nuova organizzazione che si adatta meglio al suo sviluppo futuro. Su una nota personale, vorrei ribadire che mi sento particolarmente privilegiato di aver lavorato con lui. So che tutti i dipendenti Axa si uniscono a me nel augurargli tutto il meglio per i suoi sforzi futuri”, ha commentato Thomas Buberl.

“Sono molto felice che Marco si unisca ad Axa. I suoi 36 anni di esperienza nei servizi bancari e finanziari, una vasta conoscenza dei mercati europei e una comprovata leadership saranno le risorse chiave per sviluppare ulteriormente Axa IM. Tutti i membri del comitato direttivo di Axa si uniscono a me nell’augurargli il meglio nel suo nuovo ruolo”, ha aggiunto.

“Sono molto felice di aver portato a termine questa missione per il Gruppo e orgoglioso di ciò che è stato realizzato con i team di Axa IM. Grazie alla sua nuova organizzazione semplificata, basata su due pilastri operativi strategici, gli investimenti “Core” e “Alternative”, Axa IM è pronta a proseguire il suo sviluppo sotto la guida di Marco”, afferma Gerald Harlin.

“Sono onorato di entrare a far parte di Axa, leader mondiale nel settore assicurativo, e di assumere la direzione di Axa IM. Non vedo l’ora di lavorare con i team e attingere alle loro riconosciute competenze per portare Axa IM in una nuova fase di crescita e sviluppo, in linea con la strategia di Axa”, ha commentato Marco Morelli.

(ITALPRESS).