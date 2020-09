Azerbaijan, onorificenza dell’Ordine dell’Amicizia all’ambasciatore Costa

Il presidente della Repubblica dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, sulla base del paragrafo 23 dell’articolo 109 della Costituzione, ha firmato un decreto per conferire a Margherita Costa, già Ambasciatore della Repubblica Italiana nella Repubblica dell’Azerbaigian, Console Onorario della Repubblica dell’Azerbaigian in Genova, l’Ordine dell’Amicizia per i straordinari servizi nel rafforzamento delle relazioni amichevoli e della cooperazione reciproca tra la Repubblica dell’Azerbaigian e la Repubblica Italiana. Il riconoscimento azero è giunto a Margherita Costa in concomitanza con l’80° anniversario della sua nascita.

L’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian nella Repubblica Italiana ha il piacere di porgere le proprie congratulazioni alla a Margherita Costa: colei che dimostra che l’amicizia tra l’Azerbaigian e l’Italia è costruita sui più alti valori umani. Con riferimento alla news del Giornale Diplomatico si fa presente che Margherita Costa ebbe occasione in vari eventi trascorsi di ricordare la figura del Leader Nazionale , con cui ha avuto la possibilità di lavorare durante il suo mandato in Azerbaigian.