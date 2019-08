Azienda forestale Alta Irpinia, 32 manifestazioni di interesse

Sono 32 le manifestazioni di interesse pervenute alla Fondazione Montagne Italia per l’adesione all’Azienda forestale Alta Irpinia, la misura prevista dalla Strategia Nazionale Aree Interne (Snai) inserita all’interno della pianificazione dell’area pilota dell’Alta Irpinia che vede il Comune di Nusco di Ciriaco De Mita quale soggetto capofila. I soggetti che –entro la data prefissata del 31 luglio 2019- hanno aderito segnalato il proprio interesse all’adesione al Partenariato denominato Azione Forestale Alta Irpinia (Afai), dichiarando la propria disponibilità a costituirsi formalmente in Associazione Temporanea di Scopo (Ats). Oltre ai privati tra le associazioni ci saranno la Confimprenditori, la Confagricoltura e la Coopagri. Da segnalare poi la presenza dell’Univesità del Molise.

Il partenariato sarà composto, oltre che dai soggetti selezionati mediante l’avviso pubblico esperito, anche dai Comuni appartenenti all’Area Interna Alta Irpinia, area pilota regionale nell’ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne, e dalla Fondazione Montagne Italia, delegata dal Comune Capofila come da specifica Convenzione del 25 febbraio 2019.Allo stato i Comuni –che a differenza dei partners privati non sono vincolati alla scadenza dell’avviso- per i quali sono già pervenute le delibere formali di adesione risultano essere: Nusco, Conza della Campania, Guardia Lombardi, Senerchia, Teora. Fondazione Montagne Italia, d’intesa con la Regione Campania, provvederà alla verifica della sussistenza deirequisiti formali di partecipazione alla misura (che si ricorda essere finanziata a valere sui fondi PSR Regione Campania 2014-2020), per poi successivamente procedere con gli aspetti connessi con la costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo.