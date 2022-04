Aziende e sistemi di comunicazione all’avanguardia

La mail è uno strumento essenziale per ogni azienda, perché permette di comunicare in maniera rapida, efficiente e professionale con diversi interlocutori. Proprio per questo, è fondamentale dotarsi di strumenti appositi per le mail in ambito business, come Zimbra. Si tratta, nello specifico, di un sistema di collaborazione open source, che comprende non solo il server per la mail ma anche diverse funzionalità per facilitare il lavoro in team, attraverso la gestione condivisa dei documenti.

Condivisione di file e documenti

Come sopra anticipato, se gestisci la tua mail aziendale con zimbra potrai ottenere notevoli vantaggi e semplificazioni. Questo perché si tratta di uno strumento tecnologico piuttosto utile per chi collabora con altri impiegati, poiché permette di lavorare in contemporanea sulla stessa “valigetta” condivisa oppure di accedere ad una serie di mail inserenti ad un determinato lavoro. Ma non solo: se ci si avvale di un collaboratore per la gestione degli appuntamenti, grazie a questa funzione è possibile condividere l’agenda. La condivisione può essere attivata sia per i membri del team, che per gli utenti esterni muniti di apposita password o meno. Inoltre, è possibile indicare l’accesso in modalità visualizzazione oppure “amministratore”, permettendo in questo modo anche agli altri di apportare modifiche ed intervenire sui file.

Elenco di distribuzione (gruppo di contatti)

Zimbra è dotata di una funzione piuttosto particolare, definita di auto completamento. Ciò significa, in poche parole, che basta digitare l’iniziale del nome del destinatario per inserire direttamente l’indirizzo. Tuttavia, potrebbe essere utile anche avere già un elenco pronto, il cosiddetto elenco di distribuzione (che su Zimbra viene indicato come gruppo di contatti). In questo modo, si possono avere sempre “a portata di click” gli indirizzi del proprio team oppure di eventuali sottogruppi ai quali inoltrare solo alcune comunicazioni. Zimbra consente all’utente di poter gestire un numero illimitato di sottogruppi.

I vantaggi per la propria azienda

I vantaggi che derivano dall’utilizzo di Zimbra sono davvero notevoli. Non a caso, sono sempre di più le aziende che decidono di affidarsi esclusivamente a provider di posta elettronica professionale. I motivi sono molteplici, in primis è possibile creare un dominio e-mail aziendale di proprietà. Un altro aspetto da non sottovalutare è l’estrema personalizzazione della propria casella, compresa la possibilità di modificare i nomi di posta elettronica aziendale.

Un altro vantaggio è l’assoluta protezione e sicurezza dei dati e delle informazioni che circolano attraverso le mail scambiate da possibili pericoli come ad esempio lo spam, virus etc. Inoltre, con il passare degli anni riuscire a gestire i propri dati da ogni posto e attraverso qualsiasi dispositivo è diventata una vera e propria esigenza. Grazie al provider di Zimbra è possibile avere sempre a disposizione i propri dati, anche se è distanti migliaia e migliaia di km dall’ufficio. Tutto questo è possibile grazie al cosiddetto servizio di cloud. Per chi non lo sapesse, si tratta di una tecnologia che permette l’accesso diffuso a determinati dati, tutto quello che è necessario avere è la password ed una connessione ad internet.