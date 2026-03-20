Aziende familiari del Mezzogiorno, il ricambio generazionale punta su talento e formazione

Le aziende familiari si confermano l’ossatura del sistema produttivo del Mezzogiorno: rappresentano il 62% delle realtà attive, circa 222mila imprese, e impiegano il 47% della forza lavoro complessiva, pari a circa 1,9 milioni di occupati. Sono diffuse soprattutto nei settori manifatturiero, alimentare, nella fabbricazione di prodotti in metallo, nel commercio all’ingrosso e nell’assistenza sanitaria.

È quanto emerge dal secondo report Flag sulle aziende familiari del Sud, realizzato dal Centro di ricerca Family Business Lab on Accounting and Governance (FLAG), nato dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. L’indagine ha coinvolto 139 aziende distribuite tra Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Uno degli elementi più rilevanti riguarda il passaggio generazionale: nel 75% dei casi convivono già due generazioni alla guida dell’impresa e nel 79% dei casi la leadership futura resterà in famiglia. Più della metà delle aziende ha già affrontato la transizione, spesso attraverso un modello che integra NowGen e NextGen.

Capitale umano e formazione al centro della strategia

Il report evidenzia una forte attenzione al capitale umano. L’89% delle aziende conta almeno due membri della famiglia laureati e circa l’80% vanta master o esperienze di studio all’estero. La formazione si completa con esperienze lavorative fuori dall’azienda di famiglia (77%) e all’estero (46%).

La valorizzazione del talento passa anche da programmi di coaching e percorsi formativi dedicati alla NextGen. Parallelamente, cresce l’apertura al management esterno: il 67% dei top manager non appartiene alla famiglia.

Secondo Donata Mussolino, le imprese familiari del Mezzogiorno mantengono il controllo in ambito familiare ma adottano modelli di governance strutturati, con consigli di amministrazione e strumenti di pianificazione della successione. La leadership resta spesso familiare, mentre i manager esterni contribuiscono alla professionalizzazione.

Per Alessandro Cirillo, il talento rappresenta una leva strategica fondamentale: le competenze vengono considerate requisito essenziale per l’ingresso in azienda e vengono sviluppate sia all’esterno sia attraverso programmi interni dedicati alla formazione dei futuri leader.

Purpose, patrimonio e impatto sul territorio

Le aziende familiari del Mezzogiorno mostrano una forte propensione al lungo periodo. Il 92% è disposto a sacrificare profitti immediati per generare valore sostenibile nel tempo. Il patrimonio familiare gioca un ruolo decisivo: nel 77% dei casi è largamente investito in azienda e rappresenta la principale fonte di finanziamento per oltre il 90% delle imprese, insieme al capitale di debito (89%).

Il legame con il territorio è marcato: il 99% delle aziende dichiara di contribuire allo sviluppo economico e sociale locale, mentre il 96% si impegna a generare impatto sociale. Tra gli stakeholder principali figurano dipendenti (95%), clienti (95%), fornitori (94%), finanziatori (90%), competitor (40%) e istituzioni politiche (35%).

Sul piano familiare, il patrimonio si fonda su valori condivisi e identità: il 97% degli intervistati evidenzia un forte allineamento tra valori aziendali e familiari, mentre tradizioni e reputazione contribuiscono a rafforzare il senso di appartenenza.

Governance: controllo familiare e apertura

L’analisi della struttura proprietaria conferma un controllo familiare solido: nel 45% dei casi la quota detenuta supera il 91%, mentre nel 27% si colloca tra l’81% e il 90%. Quando il capitale si apre, coinvolge soprattutto altre famiglie (50%) o investitori non professionali (44%).

Sul fronte della governance, il 53% delle aziende dispone di un consiglio di amministrazione, con una composizione media di cinque membri: tre familiari e due esterni. La leadership è affidata a un unico soggetto nell’81% dei casi, prevalentemente familiare (74%). Tuttavia, nei team di top management prevale la componente esterna, con quattro membri su sei non appartenenti alla famiglia.

Si registra inoltre un processo di crescente formalizzazione: il 23% delle aziende ha adottato il patto di famiglia, il 17% accordi familiari, il 12% consigli di famiglia. Più rari comitati familiari (1%) e riunioni formali (2%).

Continuità generazionale e rischi

La guida delle imprese è ancora nelle mani della generazione fondatrice nel 48% dei casi, affiancata dalla seconda generazione nel 47%. L’81% delle aziende ha formalizzato un piano di successione, che nel 79% dei casi prevede un successore familiare.

L’età media della NowGen al momento del passaggio di consegne è di 73 anni, segnale di una leadership longeva ma anche di una progressiva apertura verso i giovani. Nelle aziende non più di prima generazione, il fondatore resta attivo nel 14% dei casi.

Tra i principali rischi emergono la perdita dello spirito imprenditoriale (68%), i cambiamenti nei rapporti familiari (54%) e il disinteresse delle nuove generazioni (48%). Preoccupano anche l’eccessivo coinvolgimento familiare (44%) e la carenza di competenze nelle generazioni successive (43%).

Tra tutela del patrimonio e innovazione

Nel breve termine, le priorità riguardano la protezione del patrimonio familiare e della reputazione (56%) e la salvaguardia del capitale (49%). Nel medio periodo, l’innovazione diventa centrale, con investimenti in digitalizzazione (60%) e rafforzamento del patrimonio (52%).

Nel lungo termine, l’obiettivo principale resta la crescita: sia per linee esterne (54%) sia interne (52%), considerata condizione essenziale per garantire continuità e sostenibilità intergenerazionale.