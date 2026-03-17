Aziende familiari del Sud sotto la lente, lunedì 23 a Napoli la presentazione del II report Flag

Si presenta a Napoli (lunedì 23 marzo a partire dalle 16 a Palazzo Partanna) il secondo report Flag, studio dedicato al ruolo e alle prospettive delle aziende familiari del Mezzogiorno. Il documento, nato nell’ambito del Family Business Lab on Accounting & Governance (Flag), si propone di analizzare in profondità il contributo delle imprese familiari al tessuto socio‑economico meridionale, con un focus su governance, continuità aziendale, responsabilità civica e relazione con il territorio.

Il report, curato in collaborazione tra l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e Deloitte Private con il supporto di Aidaf (associazione italiana delle aziende familiari), prende in considerazione un campione di 128 aziende familiari dislocate tra Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Dall’analisi emerge che le imprese familiari costituiscono una quota significativa dell’economia meridionale e sono spesso multigenerazionali, con livelli di governance formale sempre più diffusi e una forte radicazione nei territori di riferimento.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Vittorio Genna, co-fondatore e vicepresidente di Aip Italia, di Cristina Bombassei, presidente Aidaf, e di Donata Mussolino, professore ordinario del dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (Demi) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

La tavola rotonda sarà moderata da Mauro Romano, professore ordinario del dipartimento di Economia e Finanza (Dief) dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Tra i partecipanti: Maria Giovanna Paone, co-chief executive officer e presidente di Kiton – Ciro Paone Spa, Massimo Renda, fondatore e presidente di Caffè Borbone Srl, e Fulvio Scannapieco, co-fondatore e presidente di Aip Italia Spa. Interverrà anche Alessandro Cirillo, professore associato del Demi dell’Università di Napoli.