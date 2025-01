Aziende private e terzo settore provano a fare rete a Napoli: iniziativa di Lanificio25 e Fideuram

Aziende private e realtà non profit, due mondi che, negli ultimi anni, sono sempre più in contatto per immaginare iniziative di crescita e sviluppo. Qual è il futuro di tale legame? Se ne parlerà nel capoluogo campano nel corso del convegno “Napoli Profit-Non Profit” organizzato da Lanificio25 e dai private banker Fideuram di Napoli. Appuntamento per lunedì 3 febbraio 2025 alle ore 16 presso la sala congegni Fideuram in via Domenico Morelli 7. All’iniziativa, che vede insieme esponenti del mondo delle imprese e quelle del privato sociale, interverranno Mirella Stampa Barracco e gli assessori Lucia Fortini e Luca Trapanese.

Al centro del dibattito la necessaria interazione tra i protagonisti del mondo profit e quelli del non profit, la sua possibile evoluzione e le ricadute di tale relazione. Se i primi, pur operando legittimamente in settori speculativi, danno sempre più importanza al proprio impatto sociale, gli altri devono “copiare” organizzazione e metodi così da rimanere a galla in un contesto che è sempre più competitivo e, dunque, rischioso. Entrambi hanno il dovere di mettere in campo strategie che siano sempre più socialmente orientate e che siano in grado di creare impatti positivi a favore delle persone, dell’ambiente e del territorio.

“L’idea generale è quella di promuovere la generatività sociale che rappresenta un nuovo modo di pensare e di agire personale e collettivo socialmente orientato; azioni creative, e produttive e responsabili, capaci di impattare positivamente sulle forme del produrre, dell’innovare, dell’abitare e per la felicità dei cittadini di cui per primi parlarono nel ‘700 i napoletani Genovesi e Filangieri”, così Franco Rendano, presidente Lanificio25.

“Sempre più spesso i nostri clienti reclamano investimenti che, oltre a guardare ad un profilo rischio/rendimento tradizionale, abbiano un impatto positivo sulla società e sull’ambiente. Napoli, storicamente, ha sempre rappresentato un terreno fertile per l’associazionismo, il volontariato e la solidarietà”, aggiunge Oscar Cardarelli, private banker di Fideuram.

Si parte alle ore 16. Saluti e presentazione del convegno sono affidati a Oscar Cardarelli e Luca De Magistris, rispettivamente manager e pwa di Fideuram. La discussione, moderata dal presidente di Lanificio25 Franco Rendano, vede come primi interlocutori Lucia Fortini, assessore alla scuola, alle politiche sociali e giovanili della Regione Campania, e Luca Trapanese, assessore alle politiche social del Comune di Napoli. Si prosegue con l’intervento di Andrea Cardillo, Phd in filosofia e teoria delle scienze umane che si concentra sulle sfide nel campo della leadership delle organizzazioni no profit. Annamaria Giordano di Intesa Sanpaolo, invece, fa chiarezza sugli strumenti finanziari attualmente disponibili.

L’evento vedrà la partecipazione di un ospite d’eccezione, come detto sopra, Mirella Stampa Barracco, che nel 1984 ha fondato, insieme a Maurizio Barracco, la fondazione Napoli Novantanove. Al suo intervento segue il panel-confronto con Andrea Cardillo al quale partecipano leader di importanti sodalizi con l’obiettivo di condividere modelli e soluzioni positive per innovare la cultura organizzativa e associativa.

L’evento organizzato da Lanificio25 e dai private banker di Fideuram è una prima occasione per creare una rete di connessioni e sinergie fra profit e non profit in città che troppo spesso sono distanti e isolati. L’obiettivo è comprendere come questa interazione possa creare risultati positivi ad entrambi e come tale lavoro comune possa impattare positivamente sulla società e sul benessere delle persone. All’iniziativa prenderanno parte i rappresentanti delle seguenti realtà: Fondazione Napoli Novantanove, NEA Napoli Europa Africa, Made in Cloister, Dedalus, Maestri di Strada, Fondazione Napoli est Ciro Colonna, Circolo del Remo e della Vela Italia, FAI Campania, Est(ra)Moenia, Friends of Naples, Città della Scienza e Circolo Tennis Villa.

Profilo Lanificio25 Lanificio25 vive in uno stratificato complesso architettonico pertinente alla quattrocentesca Insula di Santa Caterina a Formiello, chiostro della omonima chiesa, trasformata nel corso del XVIII secolo in fabbrica di lana. Oggi si impone quale storico reperto di archeologia industriale, in uno dei più antichi quartieri di Napoli, ricco di monumenti e tradizioni. Adiacente alla storica Porta Capuana e sede della Carlo Rendano Association, da venti anni si occupa di promuovere ed organizzare eventi innovativi d’intrattenimento sia artistico che culturale. La forza del Lanificio25 è proprio il concept che sottende alla sua attività: il fascino di uno spazio avente una storia secolare che non smette di rinnovarsi attirando a se performer ed artisti affermati o emergenti coniugando così costantemente l’antico ed il nuovo. La realtà ospita eventi musicali live, mostre d’arte contemporanea, rassegne teatrali, workshop di danza, incontri, dibattiti ed altro ancora. www.lanificio25.it

