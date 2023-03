Azione, Calenda: Con Pd e Movimento 5 Stelle nessuna alleanza da fare

“Non c’è nessuna alleanza da fare perché non ci sono le elezioni. Le prossime consultazioni sono quelle europee con il proporzionale. Quindi quello dell’alleanza, peraltro tra persone che la pensano diversamente su tutto, è un tema inesistente”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, interpellato sull’ipotesi di alleanza con Pd e Movimento 5 Stelle. “Oggi la cosa che va fatta è, se è possibile, coordinare le opposizioni sui temi prioritari. Perciò ho avanzato una proposta precisa sia a Conte che a Schlein: chiedere a Meloni di mettere tutti i soldi disponibili per azzerare le liste d’attesa nella sanità”, ha aggiunto inoltre Calenda.