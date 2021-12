Azione, Calenda lancia il suo progetto ad Avellino: Possiamo arrivare al 20%

“Il lavoro che stiamo facendo e’ molto piu’ faticoso che mettere insieme qualche parlamentare ma e’ quello di girare l’Italia comune per comune, esattamente come ho fatto a Roma, con la prospettiva di mettere insieme amministratori locali, consiglieri regionali, che sono quelli che hanno il polso della realta’ e che amministrano ogni giorno i problemi dei territori”. Lo ha detto il leader di Azione, Carla Calenda, incontrando ad Avellino i giornalisti. “Possiamo arrivare al 20%. Le persone- ha aggiunto- si sono stancate di una politica fatta da gente che non ha mai lavorato in vita sua fuori dalla politica e che non saprebbe gestire un chiosco. Abbiamo perso trenta anni tra urla e strepiti adesso e’ ora di finirla e di recuperare il senso della politica, cioe’ l’arte di fare accadere le cose. In Campania possiamo contare su quasi duecento amministratori locali. In Parlamento si candidano sempre gli stessi da secoli e hanno finito per non rappresentare piu’ nessuno”.