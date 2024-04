Azione di Ultima Generazione a Venaria Reale, vernice contro il G7

“Inazione dei governi, i politici si blindano nella zona rossa”

Roma, 22 apr. (askanews) – Azione del movimento ecologista Ultima Generazione a Venaria Reale, Torino, contro il G7 Ambiente in programma il 29 e 30 aprile.Claudio, un cittadino aderente alla campagna “Fondo Riparazione”, in piazza Vittorio Veneto ha scritto sul muro “G7″ e ha spruzzato vernice lavabile sulla facciata del cinema, invitando i cittadini a mobilitarsi per la manifestazione e l’assemblea popolare prevista in occasione dell’inizio del vertice (il 29 aprile alle ore 10) e a Roma l’11 maggio. Poco dopo sono arrivate le forze dell’ordine.”Nel programma delle giornate del G7 di Venaria Reale – si legge in un comunicato di Ultima Generazione – troviamo ancora una volta tanti buoni intenti a cui però è diventato impossibile credere. Parlare ancora di ‘passaggio graduale dai combustibili fossili alle energie pulite’, significa non aver letto neanche la relazione di Simon Stiell, segretario esecutivo dell’Onu, che il 10 aprile a Londra ha chiaramente detto che ‘abbiamo due anni per salvare il mondo’. L’unica cosa che interessa ai politici che si riuniscono a Venaria Reale, è tenere lontani i cittadini da un confronto diretto con loro; tanto che si blinderanno dentro una nuova zona rossa. Ma cittadini dei paesi del G7, vittime dell’inazione dei governi, si rendono sempre più conto che devono difendersi dalla casta dei politicanti, che rappresenta una minaccia per la loro vita, salute, benessere e sicurezza”.