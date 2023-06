Azione, domani Calenda a Napoli con Carfagna e Richetti

Domani, sabato 1 luglio 2023, il leader di Azione Carlo Calenda sarà a Napoli. Il segretario di Azione, infatti, parteciperà all’iniziativa ‘Sole e maletiempo. La Campania cuore e volano di sviluppo’ organizzata da Campania in Azione. L’evento programmatico si dividerà in due momenti. La mattina, cinque tavoli tematici su ambiente, trasporti, scuola, startup, imprese e sanità, vedranno confrontarsi esperti del settore. A partire dalle 15, poi, inizierà la discussione politica. Oltre all’intervento di Calenda, infatti, sono previsti gli interventi di Mara Carfagna, presidente di Azione, Matteo Richetti, capogruppo alla Camera, Antonio d’Alessio, deputato, Mario Raffaelli, responsabile Politica Estera del partito, e di Fabrizio Ferrandelli, responsabile Autonomie. Appuntamento alla Città della Scienza, Via Coroglio 57. Prima dell’evento del pomeriggio è previsto un punto stampa per i giornalisti.