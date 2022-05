Azione, in Campania il primo gruppo regionale: con Sommese il verde Borrelli, Frezza e Di Fenza

Nasce il primo gruppo di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda, in un consiglio regionale del Paese. Tra i banchi dell’aula “Giancarlo Siani” del Consiglio Regionale della Campania, infatti, siederanno i consiglieri del gruppo “Azione–Moderati– Europa Verde”, formato dai consiglieri Giuseppe Sommese (segretario regionale di Azione e presidente della Prima Commissione Permanente), Francesco Emilio Borrelli, Fulvio Frezza e Pasquale Di Fenza.

“Oggi è un giorno importantissimo per Azione, che corona un lungo ed entusiasmante percorso di crescita e radicamento. Dopo il primo congresso nazionale, che ha consacrato Carlo Calenda leader del partito, 20 congressi regionali, 108 congressi provinciali, dopo esserci presentati con il nostro simbolo alle elezioni per il consiglio metropolitano di Napoli ed aver conquistato il diritto di sedervi con l’elezione del consigliere Marrazzo, dopo aver registrato l’adesione al nostro progetto di centinaia di amministratori in tutta la regione, oggi nasce, proprio in Campania, il primo gruppo regionale con il nostro nome. È un grande orgoglio”, dichiara il segretario regionale di Azione e consigliere Giuseppe Sommese.

“Il duro lavoro che abbiamo messo in campo – continua Sommese – sta generando i suoi frutti. Cresciamo, diventiamo sempre più forti, nelle amministrazioni e tra le persone. Ci prepariamo alle prossime sfide elettorali, amministrative e nazionali, con grande fiducia”.

“È importante, anche simbolicamente, che proprio dal sud, dalla nostra Campania, parta la sfida per un cambiamento vero e utile al Paese, nella direzione della serietà, della concretezza, di un riformismo coraggioso e fatto di competenza. Questo è solo l’inizio, ci siamo e ci saremo, sempre più forti, sempre più vicini ai cittadini”, conclude Sommese.