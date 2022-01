Azione, la formazione di Calenda terrà il congresso provinciale di Napoli venerdì online

Il congresso provinciale di “Azione” Napoli si svolgerà online venerdiì 14 Gennaio in streaming sulla piattaforma Zoom dalle 15.30. A Napoli – per la formazione di Carlo Calenda, alla quale ha aderito il consigliere regionale Giuseppe Sommese insieme ad amministratori locali dell’area metropolitana, si andrà verso un congresso unitario, che vedrà la probabile elezione di Francesca Scarpato, responsabile di “Azione” per il Mezzogiorno, come segretaria provinciale con una mozione unitaria largamente condivisa dalla base. “Il Congresso – informa un comunicato – visto l’aumento di casi Covid dovuti alla variante Omicron, si svolgerà in forma digitale, per tutelare la salute di tutti gli iscritti. E’ prevista la presenza e il saluto istituzionale del Sindaco Gaetano Manfredi, e dei rappresentanti dei maggiori partiti e delle principali sigle sindacali. La diretta si svolgerà all’Holiday Inn dove saranno presenti solo la commissione congressuale, il Consigliere Giuseppe Sommese e il gruppo dirigente napoletano uscente, mentre gli iscritti saranno collegati in video call tramite la piattaforma Zoom con possibilità di intervento e di voto. “I giornalisti interessati a seguire in presenza o in streaming il congresso – informa l’ ufficio stampa – sono pregati di contattarci entro le ore 10 di venerdì 14 gennaio”.