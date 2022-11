Azione, si dimette il segretario regionale siciliano

Giangiacomo Palazzolo si è dimesso dalla carica di segretario regionale siciliano di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda. Il sindaco di Cinisi, città in provincia di Palermo, ha reso note le sue dimissioni in una lettera indirizzata a Calenda, spiegando che non si tratta di un passo indietro “ma un passo in avanti di chi vuole combattere con più forza e determinazione la battaglia per diventare, in tempi brevi, il più importante partito italiano”, scrive Palazzolo, che oltre a Calenda ha ringraziato Matteo Renzi, leader di Iv, e tutti gli organi del partito. “Azione è un partito cresciuto anche in Sicilia – scrive -, a tal punto che gli organi regionali non sono più espressione completa dell’attuale realtà partitica, dove si riscontra la preziosa presenza di nuove e valide componenti che con passione e pregevoli risultati hanno sostenuto il partito nelle ultime competizioni elettorali. Sono convinto – conclude Palazzolo – che Azione è di coloro che, in qualsiasi momento, decidono di sposarne la causa e che nessun privilegio può derivare dall’anzianità di appartenenza”.