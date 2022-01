“Anche in Sicilia,di Carlo Calenda deve diventare un partito ancor più radicato, rispettoso delle regole democratiche, con organi interni forti. Un partito capace di discutere. E’ quanto si prefiggono gli Azionisti siciliani che in questo fine settimana saranno i diretti protagonisti dei congressi provinciali che si svolgeranno, in vista delin programma a“, si legge in una nota. “Sono i primi congressi territoriali nella storia del partito di Azione – afferma Giangiacomo Palazzolo, uno dei fondatori in Sicilia assieme al Sindaco di Siracusa, Francesco Italia- un partito è tale se ha meccanismi democratici di organizzazione e capacità di confronto all’interno”. Tutti gli azionisti siciliani riceveranno dalla Commissione regionale indicazioni precise su dove e come partecipare. “A tal proposito – continua Palazzolo – voglio ringraziare tutti i coordinamenti provinciali, stiamo facendo un grande esercizio di democrazia che porteràdiad essere protagonista della politica siciliana”.